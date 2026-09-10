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Кабель подключения Zhiyun-Panasonic купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель подключения Zhiyun-Panasonic

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Кабель подключения Zhiyun-Panasonic
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
электрический
Крепление
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362073
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
электрический
Совместимость с ОС
Panasonic
Аккумулятор
нет
Крепление
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х1
Вес, г.
300

Описание товара Кабель подключения Zhiyun-Panasonic

Кабель синхронизации Zhiyun Crane v2 c Panasonic для управления фотоаппаратом с помощью стабилизатора. Съемка фото и видео, управление фокусом при помощи кнопок и джойстика на ручке стабилизатора.

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Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
электрический
Совместимость с ОС
Panasonic
Аккумулятор
нет
Крепление
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель синхронизации Zhiyun Crane v2 c Panasonic для управления фотоаппаратом с помощью стабилизатора. Съемка фото и видео, управление фокусом при помощи кнопок и джойстика на ручке стабилизатора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель подключения Zhiyun-Panasonic - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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