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Рюкзак LowePro Format Backpack 150 Black LP36625-PWW

Артикул: 232064
  • Рюкзак LowePro Format Backpack 150 Black LP36625-PWW - фото 1
  • Рюкзак LowePro Format Backpack 150 Black LP36625-PWW - фото 2
  • Рюкзак LowePro Format Backpack 150 Black LP36625-PWW - фото 3
  • Рюкзак LowePro Format Backpack 150 Black LP36625-PWW - фото 4
Рюкзак LowePro Format Backpack 150 Black LP36625-PWW - фото 1
Рюкзак LowePro Format Backpack 150 Black LP36625-PWW - фото 2
Рюкзак LowePro Format Backpack 150 Black LP36625-PWW - фото 3
Рюкзак LowePro Format Backpack 150 Black LP36625-PWW - фото 4
1 950 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 232064
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараРюкзак
Вес, кг0.5
Вместимостьотделение для планшета, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см32.80х14х24
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветчерный
Рюкзак LowePro Format Backpack 150 – настоящая находка для фотографа. Он легкий, прочный, надежно защищает ценную технику от дождя, пыли и грязи, ударов и толчков. В нем есть отделение для камеры, найдется место для дополнительно объектива, предусмотрен внутренний карман для ноутбука или планшета с диагональю экрана до 10 дюймов. Удобный внешний карман, застегивающийся с помощью молнии, подходит для смартфона, ключей, различных мелких аксессуаров вроде флешек, запасных аккумуляторов и т. д. Также разработчики предусмотрели удобное крепление для штатива. Рюкзак оснащен плечевым ремнем, а также ручкой для переноски.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак LowePro Format Backpack 150 Black LP36625-PWW - этот товар вы можете купить по цене 1950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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