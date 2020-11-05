Осветитель светодиодный Godox LED1000W студийный

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Панель студийная Godox LED-1000,создана специально для фото и видео съемки.В конструкции Godox LED-1000,использованы: 1024 сверх ярких высококачественных светодиодов.Данная панель оснащена пультом дистанционного управления и позволяет настраивать и управлять панелью на расстоянии.

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