Top.Mail.Ru
Осветитель светодиодный Godox LED170 II накамерный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осветитель светодиодный Godox LED170 II накамерный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Осветитель светодиодный Godox LED170 II накамерный - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LED170 II накамерный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светодиодный осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
есть
Выходная мощность, Вт
10
Световой поток, Лм
2700
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5500-6500 К
  • Осветитель светодиодный Godox LED170 II накамерный - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LED170 II накамерный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 212836
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Светодиодный осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
есть
Выходная мощность, Вт
10
Световой поток, Лм
2700
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5500-6500 К
Габаритные размеры, см
17.2х10.9х4.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х5
Вес, г.
600

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LED170 II накамерный

Godox LED170 II – это компактный осветитель, который можно разместить прямо на камере или на любом выносном держателе. 170 светодиодов общей мощностью около 10 Вт обеспечивают высокую яркость при съемке без дополнитльного оборудования. Может работать от 3 разных источников питания: 8 батареек типоразмера АА, одного аккумулятора типа NP-F или от сетевого адаптера 6 - 12 Вольт



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LED170 II накамерный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Светодиодный осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
есть
Выходная мощность, Вт
10
Световой поток, Лм
2700
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5500-6500 К
Габаритные размеры, см
17.2х10.9х4.3
Страна производитель
Китай
Описание
Godox LED170 II – это компактный осветитель, который можно разместить прямо на камере или на любом выносном держателе. 170 светодиодов общей мощностью около 10 Вт обеспечивают высокую яркость при съемке без дополнитльного оборудования. Может работать от 3 разных источников питания: 8 батареек типоразмера АА, одного аккумулятора типа NP-F или от сетевого адаптера 6 - 12 Вольт


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель светодиодный Godox LED170 II накамерный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...