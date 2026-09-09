Осветитель светодиодный Godox LED170 II накамерный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светодиодный осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
есть
Выходная мощность, Вт
10
Световой поток, Лм
2700
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5500-6500 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 212836
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светодиодный осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
есть
Выходная мощность, Вт
10
Световой поток, Лм
2700
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5500-6500 К
Габаритные размеры, см
17.2х10.9х4.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х5
Вес, г.
600
Описание товара Осветитель светодиодный Godox LED170 II накамерный
Godox LED170 II – это компактный осветитель, который можно разместить прямо на камере или на любом выносном держателе. 170 светодиодов общей мощностью около 10 Вт обеспечивают высокую яркость при съемке без дополнитльного оборудования. Может работать от 3 разных источников питания: 8 батареек типоразмера АА, одного аккумулятора типа NP-F или от сетевого адаптера 6 - 12 Вольт
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Светодиодный осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
есть
Выходная мощность, Вт
10
Световой поток, Лм
2700
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5500-6500 К
Габаритные размеры, см
17.2х10.9х4.3
Страна производитель
Китай
Godox LED170 II – это компактный осветитель, который можно разместить прямо на камере или на любом выносном держателе. 170 светодиодов общей мощностью около 10 Вт обеспечивают высокую яркость при съемке без дополнитльного оборудования. Может работать от 3 разных источников питания: 8 батареек типоразмера АА, одного аккумулятора типа NP-F или от сетевого адаптера 6 - 12 Вольт
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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