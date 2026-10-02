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Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный

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Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 1
Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 2
Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 3
Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 4
Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 5
Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 6
Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 7
Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 8
Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 9
Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 10
Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель TP4R, сетевой адаптер, кабель питания, рым-болт, стальной трос, зажим-клипса, сумка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
64
Цветовая температура
2000-10000 K
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 10
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645683
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель TP4R, сетевой адаптер, кабель питания, рым-болт, стальной трос, зажим-клипса, сумка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
64
Цветовая температура
2000-10000 K
Габаритные размеры, см
4.7x120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.18х0.11х0.11
Вес, кг.
1.7

Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный

Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW способен воспроизводить множество цветов и различных динамических цветовых комбинаций, что открывает новые горизонты для вашего творчества. Световое полотно осветителя TP-R сконструировано по принципу пиксельной матрицы, что обеспечивает независимые световые зоны. Осветитель доступен в различных вариантах по длине, что позволяет выбрать подходящую модель для вашего проекта. Серия осветителей TP-R от Godox поможет вам достичь нового уровня мастерства.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель TP4R, сетевой адаптер, кабель питания, рым-болт, стальной трос, зажим-клипса, сумка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
64
Цветовая температура
2000-10000 K
Габаритные размеры, см
4.7x120
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW способен воспроизводить множество цветов и различных динамических цветовых комбинаций, что открывает новые горизонты для вашего творчества. Световое полотно осветителя TP-R сконструировано по принципу пиксельной матрицы, что обеспечивает независимые световые зоны. Осветитель доступен в различных вариантах по длине, что позволяет выбрать подходящую модель для вашего проекта. Серия осветителей TP-R от Godox поможет вам достичь нового уровня мастерства.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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