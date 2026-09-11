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Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта)

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Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта) - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта) - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта) - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта) - фото 4
Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель светодиодный, рукоятка, пульт дистанционного управления RC-A5 (опционально*), мини штатив, рассеивающий фильтр, синий фильтр
Выходная мощность, Вт
21
Регулировка мощности
10%~100%
Цветовая температура
5600К
  • Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта) - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта) - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта) - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта) - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495897
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель светодиодный, рукоятка, пульт дистанционного управления RC-A5 (опционально*), мини штатив, рассеивающий фильтр, синий фильтр
Выходная мощность, Вт
21
Регулировка мощности
10%~100%
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
18 х 18,5 х 4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х6
Вес, г.
900

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта)

Godox LED308W II светодиодный накамерный осветитель, цветовая температура 5600K, мощность 21 Вт, 308 светодиодов, предназначен для использования в видеосъёмке, макрофотографии, съемке товаров для каталога и т. д. Возможность дистанционного управления, сменные светофильтры и длительная работа от аккумулятора позволят получить качественный результат как профессионалам, так и любителям.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта)




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель светодиодный, рукоятка, пульт дистанционного управления RC-A5 (опционально*), мини штатив, рассеивающий фильтр, синий фильтр
Выходная мощность, Вт
21
Регулировка мощности
10%~100%
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
18 х 18,5 х 4
Страна производитель
Китай
Описание
Godox LED308W II светодиодный накамерный осветитель, цветовая температура 5600K, мощность 21 Вт, 308 светодиодов, предназначен для использования в видеосъёмке, макрофотографии, съемке товаров для каталога и т. д. Возможность дистанционного управления, сменные светофильтры и длительная работа от аккумулятора позволят получить качественный результат как профессионалам, так и любителям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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