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Осветитель светодиодный Falcon Eyes BloggerKit для фото/видеостудии 27199 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Falcon Eyes BloggerKit для фото/видеостудии 27199

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Осветитель светодиодный Falcon Eyes BloggerKit для фото/видеостудии 27199 - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
40
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3000-6000К
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  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes BloggerKit для фото/видеостудии 27199 - фото 2
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes BloggerKit для фото/видеостудии 27199 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 282958
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
40
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3000-6000К
Габаритные размеры, см
60х32х8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х32х8
Вес, кг.
2.1

Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes BloggerKit для фото/видеостудии 27199

Моноконструкция с 2 LED-панелями bi-color, мощность 40 Вт, плавная регулировка цветовой температуры 3000-6000 К, плавная регулировка мощности 0100%, установка на шпигот 5/8, держатель для смартфона шириной до 85 мм, USB-порт.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Falcon Eyes BloggerKit для фото/видеостудии 27199




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
40
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3000-6000К
Габаритные размеры, см
60х32х8
Страна производитель
Китай
Описание
Моноконструкция с 2 LED-панелями bi-color, мощность 40 Вт, плавная регулировка цветовой температуры 3000-6000 К, плавная регулировка мощности 0100%, установка на шпигот 5/8, держатель для смартфона шириной до 85 мм, USB-порт.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель светодиодный Falcon Eyes BloggerKit для фото/видеостудии 27199 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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