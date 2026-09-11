Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB
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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель, кабель питания, сетевой адаптер, чехол, шторки, упаковка
Выходная мощность, Вт
150
Световой поток, Лм
17500
Цветовая температура
2500-8500 K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538393
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель, кабель питания, сетевой адаптер, чехол, шторки, упаковка
Выходная мощность, Вт
150
Световой поток, Лм
17500
Цветовая температура
2500-8500 K
Габаритные размеры, см
74.8x43x10.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х58х21
Вес, кг.
14.6
Описание товара Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB
RGB-осветитель, мощность 150 Вт, цветовая температура 2500-8500К, режимы работы: RGB/HIS/режим имитации светофильтров/14 категорий спецэффектов, встроенный микрофон для режима светомузыки в реальном времени. Отключаемый вентилятор для бесшумного режима работы. Аккумуляторная площадка V-mount. Возможность дистанционного управления по BlueTooth со смартфона, пульта ДУ 2.4 Ггц или пульта DMX. Кейс с наплечным ременём в комплекте.
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель, кабель питания, сетевой адаптер, чехол, шторки, упаковка
Выходная мощность, Вт
150
Световой поток, Лм
17500
Цветовая температура
2500-8500 K
Габаритные размеры, см
74.8x43x10.7
Страна производитель
Китай
RGB-осветитель, мощность 150 Вт, цветовая температура 2500-8500К, режимы работы: RGB/HIS/режим имитации светофильтров/14 категорий спецэффектов, встроенный микрофон для режима светомузыки в реальном времени. Отключаемый вентилятор для бесшумного режима работы. Аккумуляторная площадка V-mount. Возможность дистанционного управления по BlueTooth со смартфона, пульта ДУ 2.4 Ггц или пульта DMX. Кейс с наплечным ременём в комплекте.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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