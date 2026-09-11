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Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB

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Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 4
Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 5
Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 6
Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 7
Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 8
Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель, кабель питания, сетевой адаптер, чехол, шторки, упаковка
Выходная мощность, Вт
150
Световой поток, Лм
17500
Цветовая температура
2500-8500 K
  • Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538393
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель, кабель питания, сетевой адаптер, чехол, шторки, упаковка
Выходная мощность, Вт
150
Световой поток, Лм
17500
Цветовая температура
2500-8500 K
Габаритные размеры, см
74.8x43x10.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х58х21
Вес, кг.
14.6

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB

RGB-осветитель, мощность 150 Вт, цветовая температура 2500-8500К, режимы работы: RGB/HIS/режим имитации светофильтров/14 категорий спецэффектов, встроенный микрофон для режима светомузыки в реальном времени. Отключаемый вентилятор для бесшумного режима работы. Аккумуляторная площадка V-mount. Возможность дистанционного управления по BlueTooth со смартфона, пульта ДУ 2.4 Ггц или пульта DMX. Кейс с наплечным ременём в комплекте.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель, кабель питания, сетевой адаптер, чехол, шторки, упаковка
Выходная мощность, Вт
150
Световой поток, Лм
17500
Цветовая температура
2500-8500 K
Габаритные размеры, см
74.8x43x10.7
Страна производитель
Китай
Описание
RGB-осветитель, мощность 150 Вт, цветовая температура 2500-8500К, режимы работы: RGB/HIS/режим имитации светофильтров/14 категорий спецэффектов, встроенный микрофон для режима светомузыки в реальном времени. Отключаемый вентилятор для бесшумного режима работы. Аккумуляторная площадка V-mount. Возможность дистанционного управления по BlueTooth со смартфона, пульта ДУ 2.4 Ггц или пульта DMX. Кейс с наплечным ременём в комплекте.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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