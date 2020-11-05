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Бинокль Olympus DPC I 10x21 Серебристый

Артикул: 223004
Бинокль Olympus DPC I 10x21 Серебристый с чехлом
3 880 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 223004
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOlympus
Тип товараБинокли
Увеличение10x
Диаметр объектива21 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусасеребро
Вес, гр170
Перенеситесь в центр событий с биноклем Olympus 10х21 DPC I! Этот компактный и стильный бинокль станет прекрасным выбором для наблюдений за гонками, футболом или другими спортивными состязаниями на открытых площадках. На концерте такой бинокль позволит увидеть любимых исполнителей как будто с расстояния вытянутой руки. Бинокль Olympus 10х21 DPC I станет верным помощником во всех приключениях: походах на лоно природы, путешествиях в другие страны, прогулках по улочкам городов. Несмотря на классическую Porro-призму, бинокль имеет небольшие размеры и вес. Оптические элементы размещены максимально компактно, но это не мешает биноклю демонстрировать изображение высокого качества. За счет асферических элементов объективов сокращены хроматические и геометрические искажения картинки – все предметы видны четко и ясно. Высокая яркость цветов достигается за счет использования линз с просветлением. Ультрафиолетовый фильтр и антибликовое покрытие оптики позволяют с комфортом изучать объекты при ярком солнце. Корпус бинокля изготовлен из пластика, боковые части обрезинены, поэтому бинокль удобно лежит в руках. Колесо фокусировки расположено в центре, окуляры имеют диоптрийную коррекцию, возможна регулировка расстояния между зрачками.


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Бинокль Olympus DPC I 10x21 Серебристый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3880 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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