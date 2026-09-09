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Бинокль Veber Ultra Sport БН 12x25 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber Ultra Sport БН 12x25 черный

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Бинокль Veber Ultra Sport БН 12x25 черный - фото 1
Бинокль Veber Ultra Sport БН 12x25 черный - фото 2
Бинокль Veber Ultra Sport БН 12x25 черный - фото 3
Бинокль Veber Ultra Sport БН 12x25 черный - фото 4
Бинокль Veber Ultra Sport БН 12x25 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Увеличение
12x
  • Бинокль Veber Ultra Sport БН 12x25 черный - фото 1
  • Бинокль Veber Ultra Sport БН 12x25 черный - фото 2
  • Бинокль Veber Ultra Sport БН 12x25 черный - фото 3
  • Бинокль Veber Ultra Sport БН 12x25 черный - фото 4
  • Бинокль Veber Ultra Sport БН 12x25 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249451
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Увеличение
12x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
400

Описание товара Бинокль Veber Ultra Sport БН 12x25 черный

Компактный дизайнерский бинокль с дополнительной защитой от попадания грязи и песка в движущиеся части конструкций. Металлический обрезиненный корпус. Новый класс просветляющего покрытия оптики делает картинку реально контрастной и яркой. Жесткий кейс в комплекте. Увеличение 12-крат, но его объектив (диаметр 25 мм) собирает на 40 процентов больше света, чем объектив диаметром 21 мм. Поэтому картинка такая же ясная и контрастная, как у 8-кратного бинокля. Шарнирные узлы защищены от попадания грязи и песка. Верхняя пластиковая крышка также предохраняет бинокль и от разъюстировки при случайном ударе. Новое многослойное просветление объективов и окуляров реально делает картинку VEBER ULTRA светлее, что позволяет вести наблюдение в ранних сумерках.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Ultra Sport БН 12x25 черный




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Увеличение
12x
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный дизайнерский бинокль с дополнительной защитой от попадания грязи и песка в движущиеся части конструкций. Металлический обрезиненный корпус. Новый класс просветляющего покрытия оптики делает картинку реально контрастной и яркой. Жесткий кейс в комплекте. Увеличение 12-крат, но его объектив (диаметр 25 мм) собирает на 40 процентов больше света, чем объектив диаметром 21 мм. Поэтому картинка такая же ясная и контрастная, как у 8-кратного бинокля. Шарнирные узлы защищены от попадания грязи и песка. Верхняя пластиковая крышка также предохраняет бинокль и от разъюстировки при случайном ударе. Новое многослойное просветление объективов и окуляров реально делает картинку VEBER ULTRA светлее, что позволяет вести наблюдение в ранних сумерках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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