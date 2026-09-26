Бинокль Veber SPUTNIK D 8х42
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
для туризма, для охоты
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
56-76 мм
Увеличение
8x
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%7 100 руб. 9 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615643
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
для туризма, для охоты
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
56-76 мм
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х7
Вес, г.
800
Описание товара Бинокль Veber SPUTNIK D 8х42
Veber SPUTNIK D 8х42 – бинокль с большими светосильными объективами диаметром 42 мм, постоянным фактическим увеличением 8х и центральной фокусировкой. Благодаря продуманной конструкции на базе оптической системы с призмами Roof и «открытым» двойным мостом, бинокль обладает компактным корпусом и небольшим весом всего в 600 грамм. Оставаясь прочным и надежным наблюдательным прибором для самых разных видов активной работы.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
для туризма, для охоты
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
56-76 мм
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Veber SPUTNIK D 8х42 – бинокль с большими светосильными объективами диаметром 42 мм, постоянным фактическим увеличением 8х и центральной фокусировкой. Благодаря продуманной конструкции на базе оптической системы с призмами Roof и «открытым» двойным мостом, бинокль обладает компактным корпусом и небольшим весом всего в 600 грамм. Оставаясь прочным и надежным наблюдательным прибором для самых разных видов активной работы.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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