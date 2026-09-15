Бинокль Discovery Field 10x50
6 050 руб.
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Характеристики
Описание товара Бинокль Discovery Field 10x50
Levenhuk Discovery Field 10x50 – это бинокль с хорошей светосилой, предназначенный для наблюдений на местности. Он послужит отличным оптическим инструментом при охранных наблюдениях, на охоте и рыбалке, в походе и экспедиции. Оптика бинокля построена по классической Porro-схеме и формирует изображение с увеличением 10 крат. 50-миллиметровые объективы собирают много света, что в сочетании с многослойным просветлением стекол дает яркое высококонтрастное изображение. Бинокль не подведет как днем, так и в сумерках. Бинокль Levenhuk Discovery Field 10x50 оснащен удобным обрезиненным барабаном центральной фокусировки, предусмотрена опция подстройки диоптрий. Материалом оптики послужило оптическое стекло марки BK-7. Корпус изготовлен из легкого, но одновременно прочного пластика и обрезинен. Поэтому внутренние элементы конструкции защищены от повреждений при случайном падении бинокля и от попадания влаги. Благодаря рельефной поверхности прибор можно надежно удерживать даже мокрыми руками. Бинокль можно устанавливать на штатив для стационарных наблюдений: под заглушкой на фронтальной стороне прибора расположено стандартное крепление.
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