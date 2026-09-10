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Бинокль Veber ED-R 10x42 WP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber ED-R 10x42 WP

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Бинокль Veber ED-R 10x42 WP - фото 1
Бинокль Veber ED-R 10x42 WP - фото 2
Бинокль Veber ED-R 10x42 WP - фото 3
Бинокль Veber ED-R 10x42 WP - фото 4
Бинокль Veber ED-R 10x42 WP - фото 5
Бинокль Veber ED-R 10x42 WP - фото 6
Бинокль Veber ED-R 10x42 WP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
бинокль
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
54 - 76 мм
Увеличение
10x
Цвет корпуса
серый
  • Бинокль Veber ED-R 10x42 WP - фото 1
  • Бинокль Veber ED-R 10x42 WP - фото 2
  • Бинокль Veber ED-R 10x42 WP - фото 3
  • Бинокль Veber ED-R 10x42 WP - фото 4
  • Бинокль Veber ED-R 10x42 WP - фото 5
  • Бинокль Veber ED-R 10x42 WP - фото 6
  • Бинокль Veber ED-R 10x42 WP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
13 170 руб.  21 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378056
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
бинокль
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
54 - 76 мм
Увеличение
10x
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х8
Вес, г.
900

Описание товара Бинокль Veber ED-R 10x42 WP

Бинокль Veber ED-R 10x42 WP 27814 – отличный выбор охотников, рыболовов, туристов и спортсменов. Высокое качество изображения. Объективы изготовлены из низкодисперсного стекла. Они выдают высококонтрастное четкое изображение, не изменяя естественные цвета предметов. Широкий угол обзора. 20 мм окуляры гарантируют широкий угол обзора и равномерно освещенную картинку. Комфорт. Модель оснащена металлическим рифленым кольцом центральной фокусировки, с помощью которого можно легко и быстро навестись на объект наблюдения.

Отзывы о товаре Бинокль Veber ED-R 10x42 WP




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
бинокль
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
54 - 76 мм
Увеличение
10x
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber ED-R 10x42 WP 27814 – отличный выбор охотников, рыболовов, туристов и спортсменов. Высокое качество изображения. Объективы изготовлены из низкодисперсного стекла. Они выдают высококонтрастное четкое изображение, не изменяя естественные цвета предметов. Широкий угол обзора. 20 мм окуляры гарантируют широкий угол обзора и равномерно освещенную картинку. Комфорт. Модель оснащена металлическим рифленым кольцом центральной фокусировки, с помощью которого можно легко и быстро навестись на объект наблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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