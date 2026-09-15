Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл, искусственная кожа
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
60
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
от 56 до 74 мм
Увеличение
15x
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%12 890 руб. 18 450 руб.
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В наличии
Код товара: 666607
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 890 руб. -30%
18 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл, искусственная кожа
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
60
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
от 56 до 74 мм
Увеличение
15x
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х9
Вес, кг.
1.6
Описание товара Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL
Увеличение 15х, диаметр объективов 60 мм, центральная фокусировка. Призмы Porro ВаК-4, оптическое просветление призм и линз FMC. Металлический корпус с отделкой искусственной кожей (VL), металлические подвижные детали, возможность устанавливать на штатив (адаптер в комплекте). Вес 1.16 кг.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл, искусственная кожа
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
60
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
от 56 до 74 мм
Увеличение
15x
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Увеличение 15х, диаметр объективов 60 мм, центральная фокусировка. Призмы Porro ВаК-4, оптическое просветление призм и линз FMC. Металлический корпус с отделкой искусственной кожей (VL), металлические подвижные детали, возможность устанавливать на штатив (адаптер в комплекте). Вес 1.16 кг.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - стоимость товара 12890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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