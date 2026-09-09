Бинокль детский Bresser Junior 6x21
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221347
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х6
Вес, г.
268
Описание товара Бинокль детский Bresser Junior 6x21
Бинокль детский Bresser Junior 6x21 несмотря на «игрушечный» внешний вид обеспечивает хорошее качество изображения, не уступающее «взрослым» моделям. Бинокль выполнен на основе roof-призм, благодаря чему он компактен и легок. Линзы бинокля изготовлены из высококачественного оптического стекла.
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Бинокль детский Bresser Junior 6x21 несмотря на «игрушечный» внешний вид обеспечивает хорошее качество изображения, не уступающее «взрослым» моделям. Бинокль выполнен на основе roof-призм, благодаря чему он компактен и легок. Линзы бинокля изготовлены из высококачественного оптического стекла.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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