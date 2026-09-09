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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
полевой, военный
Диаметр объектива
35
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 249453
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Описание товара Бинокль Veber Classic БПШЦ 7*35 VRWA кам
Классический «военно-полевой» бинокль. Широкий угол, малые размеры и вес. Металлические корпус и подвижные детали, трудноистираемое оптическое покрытие линз и повышенная стойкость к ударам. Светосильный. Работает в ближних сумерках. Удобно использовать в перчатках, полужесткий кейс. Призмы из стекла Bak-4. Бинокль имеет классические «военные» характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора объект наблюдения комфортно «вести», ни на секунду не упуская его из вида. Бинокль БПШЦ 7x35 Veber Classic имеет металлический обрезиненный корпус и трудноистираемое оптическое покрытие объективов и окуляров. Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель менее всего подвержена повреждениям (разъюстировке) от случайных ударов.
Классический «военно-полевой» бинокль. Широкий угол, малые размеры и вес. Металлические корпус и подвижные детали, трудноистираемое оптическое покрытие линз и повышенная стойкость к ударам. Светосильный. Работает в ближних сумерках. Удобно использовать в перчатках, полужесткий кейс. Призмы из стекла Bak-4. Бинокль имеет классические «военные» характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора объект наблюдения комфортно «вести», ни на секунду не упуская его из вида. Бинокль БПШЦ 7x35 Veber Classic имеет металлический обрезиненный корпус и трудноистираемое оптическое покрытие объективов и окуляров. Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель менее всего подвержена повреждениям (разъюстировке) от случайных ударов.
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