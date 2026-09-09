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Бинокль VEBER Б-2 8*30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль VEBER Б-2 8*30

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Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 1
Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 2
Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 3
Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 4
Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 5
Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 6
Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 7
Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 8
Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
туристический
Диаметр объектива
30
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
8x
Цвет корпуса
черный
  • Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 1
  • Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 2
  • Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 3
  • Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 4
  • Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 5
  • Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 6
  • Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 7
  • Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 8
  • Бинокль VEBER Б-2 8*30 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
13 700 руб.  21 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232434
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
туристический
Диаметр объектива
30
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х12
Вес, кг.
1.2

Описание товара Бинокль VEBER Б-2 8*30

Veber Б-2 8x30 — точная копия знаменитого советского бинокля с сеткой и патроном осушки, включая футляр из натуральной кожи. Изменения коснулись качества оптики, теперь она с многослойным просветлением, из оптического стекла высшего качества, а благодаря использованию современных герметиков — повысилась степень защиты от пыли и воды. Данный бинокль предназначается для наблюдения за объектами, измерения горизонтальных и вертикальных углов, а также определения дальности до предметов (если известны их размеры). Бинокль оснащен угломерной сеткой, для которой требуется дополнительная настройка на резкость, поэтому окуляры бинокля фокусируются независимо друг от друга. Независимая фокусировка также позволяет добиться лучшей герметизации корпуса, который выполнен из алюмо-магниевого сплава и имеет высокую механическую прочность. Бинокль укладывается в специальный жесткий кожаный футляр, предохраняющий его от загрязнения, влияния различных атмосферных условий и механических повреждений. Крышка футляра на пружинной застежке. К футляру крепится плечевой ремень.

Отзывы о товаре Бинокль VEBER Б-2 8*30




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
туристический
Диаметр объектива
30
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Б-2 8x30 — точная копия знаменитого советского бинокля с сеткой и патроном осушки, включая футляр из натуральной кожи. Изменения коснулись качества оптики, теперь она с многослойным просветлением, из оптического стекла высшего качества, а благодаря использованию современных герметиков — повысилась степень защиты от пыли и воды. Данный бинокль предназначается для наблюдения за объектами, измерения горизонтальных и вертикальных углов, а также определения дальности до предметов (если известны их размеры). Бинокль оснащен угломерной сеткой, для которой требуется дополнительная настройка на резкость, поэтому окуляры бинокля фокусируются независимо друг от друга. Независимая фокусировка также позволяет добиться лучшей герметизации корпуса, который выполнен из алюмо-магниевого сплава и имеет высокую механическую прочность. Бинокль укладывается в специальный жесткий кожаный футляр, предохраняющий его от загрязнения, влияния различных атмосферных условий и механических повреждений. Крышка футляра на пружинной застежке. К футляру крепится плечевой ремень.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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