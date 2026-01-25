Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
регулируемое
Увеличение
3x
Цвет корпуса
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 211073
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
регулируемое
Увеличение
3x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х5
Вес, г.
217
Описание товара Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой
Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 3x25 - не только изящный аксессуар, но и незаменимый помощник в наблюдениях театральных, цирковых, эстрадных представлений, верный спутник на экскурсиях. Классическая галилеевская оптическая схема с центральной внутренней фокусировкой, заключенная в красный лакированный корпус с напылением «золото». Трехкратное увеличение и широкое поле зрения позволят вам насладиться представлением даже с галерки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Теги товара: театральные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
регулируемое
Увеличение
3x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
красный
Страна производитель
Китай
Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 3x25 - не только изящный аксессуар, но и незаменимый помощник в наблюдениях театральных, цирковых, эстрадных представлений, верный спутник на экскурсиях. Классическая галилеевская оптическая схема с центральной внутренней фокусировкой, заключенная в красный лакированный корпус с напылением «золото». Трехкратное увеличение и широкое поле зрения позволят вам насладиться представлением даже с галерки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Теги товара: театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Теги товара: театральные
Достоинства:
Комментарий:
симпатичный бинокль, очень хорошо упакован, имеется чехол и тряпочка для протирки
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный бинокль. Но упаковка почему-то была порвана
Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой
Достоинства:
Комментарий:
симпатичный бинокль, очень хорошо упакован, имеется чехол и тряпочка для протирки
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный бинокль. Но упаковка почему-то была порвана