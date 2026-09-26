Бинокль Veber БГЦ 3х25 B10 (черный с фокус.)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%2 490 руб. 3 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232431
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
300
Описание товара Бинокль Veber БГЦ 3х25 B10 (черный с фокус.)
Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 3x25 - не только изящный аксессуар, но и незаменимый помощник в наблюдениях театральных, цирковых, эстрадных представлений, верный спутник на экскурсиях. Классическая галилеевская оптическая схема с центральной внутренней фокусировкой, заключенная в лакированный корпус с позолоченными (18к) элементами. Трехкратное увеличение и широкое поле зрения позволят вам насладиться представлением даже с галерки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Теги товара: театральные
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Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 3x25 - не только изящный аксессуар, но и незаменимый помощник в наблюдениях театральных, цирковых, эстрадных представлений, верный спутник на экскурсиях. Классическая галилеевская оптическая схема с центральной внутренней фокусировкой, заключенная в лакированный корпус с позолоченными (18к) элементами. Трехкратное увеличение и широкое поле зрения позволят вам насладиться представлением даже с галерки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Теги товара: театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Теги товара: театральные
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