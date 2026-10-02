Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
регулируемое
Увеличение
3x
Цвет корпуса
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%2 690 руб. 4 590 руб.
Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:
2 210 руб.
E-mail
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
2 210 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 250534
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 690 руб. -41%
4 590 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
регулируемое
Увеличение
3x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
300
Описание товара Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой
Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 3x25 - не только изящный аксессуар, но и незаменимый помощник в наблюдениях театральных, цирковых, эстрадных представлений, верный спутник на экскурсиях. Классическая галилеевская оптическая схема с центральной внутренней фокусировкой, заключенная в белый лакированный корпус с напылением «золото». Трехкратное увеличение и широкое поле зрения позволят вам насладиться представлением даже с галерки. Телескопическая длина ручки 10 -16 см.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Теги товара: театральные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
регулируемое
Увеличение
3x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
белый
Страна производитель
Китай
Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 3x25 - не только изящный аксессуар, но и незаменимый помощник в наблюдениях театральных, цирковых, эстрадных представлений, верный спутник на экскурсиях. Классическая галилеевская оптическая схема с центральной внутренней фокусировкой, заключенная в белый лакированный корпус с напылением «золото». Трехкратное увеличение и широкое поле зрения позволят вам насладиться представлением даже с галерки. Телескопическая длина ручки 10 -16 см.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Теги товара: театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Теги товара: театральные
Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой - купить по цене 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой