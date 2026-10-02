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Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой

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Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой - фото 1
Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой - фото 2
Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой - фото 3
Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
регулируемое
Увеличение
3x
Цвет корпуса
белый
  • Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой - фото 1
  • Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой - фото 2
  • Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой - фото 3
  • Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 690 руб.  4 590 руб. 

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В наличии
Код товара: 250534
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой
2 690 руб. -41%
4 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
регулируемое
Увеличение
3x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
300

Описание товара Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой

Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 3x25 - не только изящный аксессуар, но и незаменимый помощник в наблюдениях театральных, цирковых, эстрадных представлений, верный спутник на экскурсиях. Классическая галилеевская оптическая схема с центральной внутренней фокусировкой, заключенная в белый лакированный корпус с напылением «золото». Трехкратное увеличение и широкое поле зрения позволят вам насладиться представлением даже с галерки. Телескопическая длина ручки 10 -16 см.



Теги товара: театральные

Отзывы о товаре Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
регулируемое
Увеличение
3x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 3x25 - не только изящный аксессуар, но и незаменимый помощник в наблюдениях театральных, цирковых, эстрадных представлений, верный спутник на экскурсиях. Классическая галилеевская оптическая схема с центральной внутренней фокусировкой, заключенная в белый лакированный корпус с напылением «золото». Трехкратное увеличение и широкое поле зрения позволят вам насладиться представлением даже с галерки. Телескопическая длина ручки 10 -16 см.


Теги товара: театральные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой - купить по цене 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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