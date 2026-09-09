Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца крепежные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221273
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кольца крепежные
Особенности
внутренний диаметр 354 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х43х15
Вес, кг.
4.1
Описание товара Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм)
Крепежные кольца Sky-Watcher нужны для установки оптической трубы телескопа на монтировку. Эта модель предназначена для большеапертурных рефлекторов с диаметром главного зеркала 300 мм. Кольца подходят для экваториальных монтировок EQ1, EQ2, EQ3-2, EQ4, EQ5, HEQ5 и EQ6, а также для азимутальной монтировки AZ3. Кольца сделаны из высококачественного алюминия. Винты обеспечивают надежную фиксацию оптической трубы.
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Бренд
Тип товара
Кольца крепежные
Особенности
внутренний диаметр 354 мм
Страна производитель
Китай
Крепежные кольца Sky-Watcher нужны для установки оптической трубы телескопа на монтировку. Эта модель предназначена для большеапертурных рефлекторов с диаметром главного зеркала 300 мм. Кольца подходят для экваториальных монтировок EQ1, EQ2, EQ3-2, EQ4, EQ5, HEQ5 и EQ6, а также для азимутальной монтировки AZ3. Кольца сделаны из высококачественного алюминия. Винты обеспечивают надежную фиксацию оптической трубы.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 300 мм (внутренний диаметр 354 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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