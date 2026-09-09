Окуляр Sky-Watcher Zoom 7-21 мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221103
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
многослойное просветляющее просветление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х9
Вес, г.
400
Описание товара Окуляр Sky-Watcher Zoom 7-21 мм
Окуляр Sky-Watcher Zoom 7–21 мм – это универсальный аксессуар, способный заменить несколько окуляров. Регулируя фокусное расстояние, вы сможете менять увеличение непосредственно в процессе наблюдений. При этом фокусировка при смене кратности остается стабильной. На корпусе окуляра имеется специальная шкала, на которую нанесены значения фокусного расстояния. Обратите внимание, что при большом увеличении поле зрения будет меньше.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
многослойное просветляющее просветление
Страна производитель
Китай
Окуляр Sky-Watcher Zoom 7–21 мм – это универсальный аксессуар, способный заменить несколько окуляров. Регулируя фокусное расстояние, вы сможете менять увеличение непосредственно в процессе наблюдений. При этом фокусировка при смене кратности остается стабильной. На корпусе окуляра имеется специальная шкала, на которую нанесены значения фокусного расстояния. Обратите внимание, что при большом увеличении поле зрения будет меньше.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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