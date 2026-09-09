Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кейс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221278
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
47х32х22
Вес, кг.
3.16
Описание товара Кейс алюминиевый Sky-Watcher для монтировки EQ3
Прочный алюминиевый кейс Sky-Watcher предназначен для хранения и транспортировки экваториальной монтировки EQ3. Внутри также имеются отделения для аксессуаров к монтировке. Кейс защищает монтировку от пыли, грязи и влаги. Мягкая внутренняя вставка предотвращает удары и повреждения. Удобная ручка позволяет легко переносить кейс.
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Прочный алюминиевый кейс Sky-Watcher предназначен для хранения и транспортировки экваториальной монтировки EQ3. Внутри также имеются отделения для аксессуаров к монтировке. Кейс защищает монтировку от пыли, грязи и влаги. Мягкая внутренняя вставка предотвращает удары и повреждения. Удобная ручка позволяет легко переносить кейс.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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