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Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом)

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Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом) - фото 1
Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом) - фото 2
Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом) - фото 3
Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом) - фото 4
Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом) - фото 5
Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом) - фото 6
Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотор фокусировки
  • Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом) - фото 1
  • Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом) - фото 2
  • Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом) - фото 3
  • Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом) - фото 4
  • Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом) - фото 5
  • Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом) - фото 6
  • Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221152
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Мотор фокусировки
Особенности
регулируемая скорость мотора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х9
Вес, г.
400

Описание товара Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом)

Мотор фокусировки Sky-Watcher используется для точной и плавной настройки резкости. Управление мотором производится при помощи удобного пульта, поэтому при фокусировке не требуется прикасаться к трубе телескопа. Таким образом, исключаются даже малейшие вибрации.

Отзывы о товаре Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Мотор фокусировки
Особенности
регулируемая скорость мотора
Страна производитель
Китай
Описание
Мотор фокусировки Sky-Watcher используется для точной и плавной настройки резкости. Управление мотором производится при помощи удобного пульта, поэтому при фокусировке не требуется прикасаться к трубе телескопа. Таким образом, исключаются даже малейшие вибрации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотор фокусировки Sky-Watcher (с пультом) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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