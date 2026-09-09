Bob Dylan - Greatest Hits (0889854556112) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165535
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Dylan - Greatest Hits (0889854556112) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Rainy Day Women
|A2
|Blowin' In The Wind
|A3
|The Time They Are A-Changin'
|A4
|It Ain't Me Babe
|A5
|Like A Rolling Stone
|B1
|Mr. Tambourine Man
|B2
|Subterranean Homesick Blues
|B3
|I Want You
|B4
|Positively 4th Street
|B5
|Just Like A Woman
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Rainy Day Women
|A2
|Blowin' In The Wind
|A3
|The Time They Are A-Changin'
|A4
|It Ain't Me Babe
|A5
|Like A Rolling Stone
|B1
|Mr. Tambourine Man
|B2
|Subterranean Homesick Blues
|B3
|I Want You
|B4
|Positively 4th Street
|B5
|Just Like A Woman
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bob Dylan - Greatest Hits (0889854556112) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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