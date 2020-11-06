Виниловая пластинка Depeche Mode, Speak and Spell (0889853299911)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889853299911
|Исполнитель
|Depeche Mode
|Альбом (сингл)
|SPEAK AND SPELL
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|26.08.2016
|A1
|New Life
|A2
|I Sometimes Wish I Was Dead
|A3
|Puppets
|A4
|Boys Say Go!
|A5
|Nodisco
|A6
|What's Your Name?
|B1
|Photographic
|B2
|Tora! Tora! Tora!
|B3
|Big Muff
|B4
|Any Second Now (Voices)
|B5
|Just Can't Get Enough
|B6
|Dreaming Of Me
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