Виниловая пластинка Hendrix, Jimi, The Cry Of Love (0888430917811)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888430917811
|Исполнитель
|HENDRIX, JIMI
|Альбом (сингл)
|THE CRY OF LOVE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|17.10.2014
|A1
|Freedom
|3:24
|A2
|Drifting
|3:46
|A3
|Ezy Ryder
|4:09
|A4
|Night Bird Flying
|3:50
|A5
|My Friend
|4:40
|B1
|Straight Ahead
|4:42
|B2
|Astro Man
|3:37
|B3
|Angel
|4:25
|B4
|In From The Storm
|3:42
|B5
|Belly Button Window
|3:34
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