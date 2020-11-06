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Виниловая пластинка Hendrix, Jimi, The Cry Of Love (0888430917811)

Артикул: 98943
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Виниловая Пластинка Hendrix, Jimi The Cry Of Love
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 98943
В наличии
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Коллекция HENDRIX, JIMI
filter_noneТовар входит в коллекцию HENDRIX, JIMI

Коллекция HENDRIX, JIMI

БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888430917811
ИсполнительHENDRIX, JIMI
Альбом (сингл)THE CRY OF LOVE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза17.10.2014

Track List

A1Freedom3:24
A2Drifting3:46
A3Ezy Ryder4:09
A4Night Bird Flying3:50
A5My Friend4:40
B1Straight Ahead4:42
B2Astro Man3:37
B3Angel4:25
B4In From The Storm3:42
B5Belly Button Window3:34


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Виниловая пластинка Hendrix, Jimi, The Cry Of Love (0888430917811) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1670 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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