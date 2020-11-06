Виниловая пластинка Hendrix, Jimi, Band Of Gypsys (0886976239916)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|886976239916
|Исполнитель
|HENDRIX, JIMI
|Альбом (сингл)
|BAND OF GYPSYS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Буклет в комплекте
|Booklet
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|13.04.2018
|A1
|Who Knows
|9:32
|A2
|Machine Gun
|12:33
|B1
|Changes
|5:10
|B2
|Power To Love
|6:53
|B3
|Message To Love
|5:22
|B4
|We Gotta Live Together
|5:46
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