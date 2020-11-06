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Виниловая пластинка Hendrix, Jimi, Band Of Gypsys (0886976239916)

Артикул: 103788
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Виниловая Пластинка Hendrix, Jimi Band Of Gypsys
1 780 руб. 
2 340 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 103788
В наличии
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Коллекция HENDRIX, JIMI
filter_noneТовар входит в коллекцию HENDRIX, JIMI

Коллекция HENDRIX, JIMI

БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode886976239916
ИсполнительHENDRIX, JIMI
Альбом (сингл)BAND OF GYPSYS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
Буклет в комплектеBooklet
ЛэйблSony Music
Дата релиза13.04.2018

Track List

A1Who Knows9:32
A2Machine Gun12:33
B1Changes5:10
B2Power To Love6:53
B3Message To Love5:22
B4We Gotta Live Together5:46


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Hendrix, Jimi, Band Of Gypsys (0886976239916) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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