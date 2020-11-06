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Виниловая пластинка AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513)

Артикул: 98474
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1 840 руб. 
2 430 руб. 
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Артикул: 98474
В наличии
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Коллекция AC/DC
filter_noneТовар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC

БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5099751076513
ИсполнительAc/Dc
Альбом (сингл)BACK IN BLACK
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза08.05.2009
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Hells Bells5:09
A2Shoot To Thrill5:14
A3What Do You Do For Money Honey3:33
A4Givin The Dog A Bone3:30
A5Let Me Put My Love Into You4:12
B1Back In Black4:13
B2You Shook Me All Night Long3:28
B3Have A Drink On Me3:57
B4Shake A Leg4:03
B5Rock And Roll Ain't Noise Pollution4:12


Теги товара: AC/DC.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) - этот товар вы можете купить по цене 1840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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