Виниловая пластинка AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5099751076513
|Исполнитель
|Ac/Dc
|Альбом (сингл)
|BACK IN BLACK
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|08.05.2009
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Hells Bells
|5:09
|A2
|Shoot To Thrill
|5:14
|A3
|What Do You Do For Money Honey
|3:33
|A4
|Givin The Dog A Bone
|3:30
|A5
|Let Me Put My Love Into You
|4:12
|B1
|Back In Black
|4:13
|B2
|You Shook Me All Night Long
|3:28
|B3
|Have A Drink On Me
|3:57
|B4
|Shake A Leg
|4:03
|B5
|Rock And Roll Ain't Noise Pollution
|4:12
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