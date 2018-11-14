8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка AC/DC, Ballbreaker (Remastered) (0888430492912)

(1)
Артикул: 98475
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Ac/Dc Ballbreaker
1 600 руб. 
2 030 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 98475
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция AC/DC
filter_noneТовар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC

БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888430492912
ИсполнительAc/Dc
Альбом (сингл)BALLBREAKER
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза11.04.2014
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Hard As A Rock4:31
A2Cover You In Oil4:33
A3The Furor4:11
A4Boogie Man4:07
A5The Honey Roll5:35
A6Burnin' Alive5:05
B1Hail Caesar5:14
B2Love Bomb3:14
B3Caught With Your Pants Down4:15
B4Whiskey On The Rocks4:35
B5Ballbreaker4:31


Теги товара: AC/DC.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


14.11.2018
Достоинства:
оформлен и записан на все 5!

Недостатки:
нет

Комментарий:
я не думаю что альбом нуждается в рекламе. он просто лучший!!!

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка AC/DC, Ballbreaker (Remastered) (0888430492912) - стоимость товара 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...