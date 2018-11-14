Виниловая пластинка AC/DC, Ballbreaker (Remastered) (0888430492912)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888430492912
|Исполнитель
|Ac/Dc
|Альбом (сингл)
|BALLBREAKER
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|11.04.2014
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Hard As A Rock
|4:31
|A2
|Cover You In Oil
|4:33
|A3
|The Furor
|4:11
|A4
|Boogie Man
|4:07
|A5
|The Honey Roll
|5:35
|A6
|Burnin' Alive
|5:05
|B1
|Hail Caesar
|5:14
|B2
|Love Bomb
|3:14
|B3
|Caught With Your Pants Down
|4:15
|B4
|Whiskey On The Rocks
|4:35
|B5
|Ballbreaker
|4:31
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14.11.2018
оформлен и записан на все 5!
Недостатки:
нет
Комментарий:
я не думаю что альбом нуждается в рекламе. он просто лучший!!!