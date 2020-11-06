Виниловая пластинка Jackson, Michael, Thriller (0888751437319)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751437319
|Исполнитель
|JACKSON, MICHAEL
|Альбом (сингл)
|THRILLER
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|15.04.2016
|A1
|Wanna Be Startin' Somethin'
|6:02
|A2
|Baby Be Mine
|4:20
|A3
|The Girl Is Mine
|3:42
|A4
|Thriller
|5:57
|B1
|Beat It
|4:17
|B2
|Billie Jean
|4:57
|B3
|Human Nature
|4:05
|B4
|P.Y.T. (Pretty Young Thing)
|3:58
|B5
|The Lady In My Life
|4:57
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