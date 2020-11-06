Виниловая пластинка AC/DC, Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888430492813
|Исполнитель
|Ac/Dc
|Альбом (сингл)
|STIFF UPPER LIP
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|11.04.2014
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Stiff Upper Lip
|3:34
|A2
|Meltdown
|3:41
|A3
|House Of Jazz
|3:56
|A4
|Hold Me Back
|3:59
|A5
|Safe In New York City
|3:59
|A6
|Can't Stand Still
|3:41
|B1
|Can't Stop Rock'N'Roll
|4:02
|B2
|Satellite Blues
|3:46
|B3
|Damned
|3:51
|B4
|Come And Get It
|4:02
|B5
|All Screwed Up
|4:36
|B6
|Give It Up
|3:53
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