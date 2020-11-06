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Виниловая пластинка AC/DC, Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813)

Артикул: 98489
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Виниловая Пластинка Ac/Dc Stiff Upper Lip
1 500 руб. 
2 030 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 98489
В наличии
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Коллекция AC/DC
filter_noneТовар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC

БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888430492813
ИсполнительAc/Dc
Альбом (сингл)STIFF UPPER LIP
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза11.04.2014
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Stiff Upper Lip3:34
A2Meltdown3:41
A3House Of Jazz3:56
A4Hold Me Back3:59
A5Safe In New York City3:59
A6Can't Stand Still3:41
B1Can't Stop Rock'N'Roll4:02
B2Satellite Blues3:46
B3Damned3:51
B4Come And Get It4:02
B5All Screwed Up4:36
B6Give It Up3:53


Теги товара: AC/DC.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка AC/DC, Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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