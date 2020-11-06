Виниловая пластинка AC/DC, The Razor'S Edge (Remastered) (5099751077114)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5099751077114
|Исполнитель
|Ac/Dc
|Альбом (сингл)
|THE RAZORS EDGE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|08.05.2009
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Thunderstruck
|4:52
|A2
|Fire Your Guns
|2:53
|A3
|Moneytalks
|3:45
|A4
|The Razors Edge
|4:22
|A5
|Mistress For Christmas
|3:58
|A6
|Rock Your Heart Out
|4:06
|B1
|Are You Ready
|4:10
|B2
|Got You By The Balls
|4:29
|B3
|Shot Of Love
|3:57
|B4
|Let?s Make It
|3:32
|B5
|Goodbye And Good Riddance To Bad Luck
|3:14
|B6
|If You Dare
|3:11
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