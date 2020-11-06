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Виниловая пластинка AC/DC, Highway To Hell (Remastered) (5099751076414)

Артикул: 98481
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Виниловая Пластинка Ac/Dc Highway To Hell
1 800 руб. 
2 430 руб. 
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Артикул: 98481
В наличии
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Коллекция AC/DC
filter_noneТовар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC

БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5099751076414
ИсполнительAc/Dc
Альбом (сингл)HIGHWAY TO HELL
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Возрастное ограничение16+
ЛэйблSony Music
Дата релиза08.05.2009
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Highway To Hell3:26
A2Girls Got Rhythm3:23
A3Walk All Over You5:08
A4Touch Too Much4:24
A5Beating Around The Bush3:55
B1Shot Down In Flames3:21
B2Get It Hot2:24
B3If You Want Blood (You've Got It)4:32
B4Love Hungry Man4:14
B5Night Prowler6:13


Теги товара: AC/DC.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка AC/DC, Highway To Hell (Remastered) (5099751076414) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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