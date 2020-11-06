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Виниловая пластинка Hendrix, Jimi, Smash Hits (0889853030811)

Артикул: 99011
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Виниловая Пластинка Jimi Hendrix Experience, The Smash Hits
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99011
В наличии
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Коллекция HENDRIX, JIMI
filter_noneТовар входит в коллекцию HENDRIX, JIMI

Коллекция HENDRIX, JIMI

БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889853030811
ИсполнительHENDRIX, JIMI
Альбом (сингл)SMASH HITS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки140 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза15.04.2016

Track List

A1Purple Haze2:50
A2Fire2:43
A3The Wind Cries Mary3:20
A4Can You See Me2:33
A5Hey Joe3:30
A6All Along The Watchtower3:59
B1Stone Free3:36
B2Crosstown Traffic2:12
B3Manic Depression3:42
B4Remember2:48
B5Red House3:50
B6Foxey Lady3:18


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Hendrix, Jimi, Smash Hits (0889853030811) - стоимость товара 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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