Виниловая пластинка Hendrix, Jimi, Smash Hits (0889853030811)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889853030811
|Исполнитель
|HENDRIX, JIMI
|Альбом (сингл)
|SMASH HITS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|140 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|15.04.2016
|A1
|Purple Haze
|2:50
|A2
|Fire
|2:43
|A3
|The Wind Cries Mary
|3:20
|A4
|Can You See Me
|2:33
|A5
|Hey Joe
|3:30
|A6
|All Along The Watchtower
|3:59
|B1
|Stone Free
|3:36
|B2
|Crosstown Traffic
|2:12
|B3
|Manic Depression
|3:42
|B4
|Remember
|2:48
|B5
|Red House
|3:50
|B6
|Foxey Lady
|3:18
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