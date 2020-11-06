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Виниловая пластинка AC/DC, Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)

Артикул: 98477
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1 540 руб. 
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 98477
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Коллекция AC/DC
filter_noneТовар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC

БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5099751076018
ИсполнительAc/Dc
Альбом (сингл)DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза08.05.2009
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Dirty Deeds Done Dirt Cheap3:46
A2Love At First Feel3:05
A3Big Balls2:39
A4Rocker2:46
A5Problem Child5:43
B1There's Gonna Be Some Rockin'3:14
B2Ain't No Fun (Waiting Round To Be A Millionaire)6:57
B3Ride On5:47
B4Squealer5:12


Теги товара: AC/DC.


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