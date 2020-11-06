Виниловая пластинка AC/DC, Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5099751076018
|Исполнитель
|Ac/Dc
|Альбом (сингл)
|DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|08.05.2009
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Dirty Deeds Done Dirt Cheap
|3:46
|A2
|Love At First Feel
|3:05
|A3
|Big Balls
|2:39
|A4
|Rocker
|2:46
|A5
|Problem Child
|5:43
|B1
|There's Gonna Be Some Rockin'
|3:14
|B2
|Ain't No Fun (Waiting Round To Be A Millionaire)
|6:57
|B3
|Ride On
|5:47
|B4
|Squealer
|5:12
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