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Виниловая пластинка AC/DC, High Voltage (Remastered) (5099751075912)

Артикул: 98480
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Виниловая Пластинка Ac/Dc High Voltage
1 540 руб. 
2 030 руб. 
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Артикул: 98480
В наличии
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Коллекция AC/DC
filter_noneТовар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC

БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5099751075912
ИсполнительAc/Dc
Альбом (сингл)HIGH VOLTAGE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза08.05.2009
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock 'N' Roll)5:16
A2Rock 'N' Roll Singer5:04
A3The Jack5:52
A4Live Wire5:50
B1T.N.T.3:34
B2Can I Sit Next To You Girl4:12
B3Little Lover5:37
B4She's Got Balls4:51
B5High Voltage4:03


Теги товара: AC/DC.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка AC/DC, High Voltage (Remastered) (5099751075912) - купить по цене 1540 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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