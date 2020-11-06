Виниловая пластинка AC/DC, High Voltage (Remastered) (5099751075912)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5099751075912
|Исполнитель
|Ac/Dc
|Альбом (сингл)
|HIGH VOLTAGE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|08.05.2009
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock 'N' Roll)
|5:16
|A2
|Rock 'N' Roll Singer
|5:04
|A3
|The Jack
|5:52
|A4
|Live Wire
|5:50
|B1
|T.N.T.
|3:34
|B2
|Can I Sit Next To You Girl
|4:12
|B3
|Little Lover
|5:37
|B4
|She's Got Balls
|4:51
|B5
|High Voltage
|4:03
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