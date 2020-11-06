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Виниловая пластинка Scorpions, Sting In The Tail (0886975933013)

Артикул: 99431
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Виниловая Пластинка Scorpions Sting In The Tail
1 640 руб. 
2 020 руб. 
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+ 52 КэтКоинов
Артикул: 99431
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция SCORPIONS
filter_noneТовар входит в коллекцию SCORPIONS
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode886975933013
ИсполнительScorpions
Альбом (сингл)STING IN THE TAIL
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза19.03.2010

Track List

A1Raised On Rock4:00
A2Sting In The Tail3:12
A3Slave Me2:45
A4The Good Die Young5:14
A5No Limit3:22
A6Rock Zone3:17
B1Lorelei4:32
B2Turn You On4:23
B3Let?s Rock!3:20
B4SLY5:16
B5Spirit Of Rock3:42
B6The Best Is Yet To Come4:32


Теги товара: Scorpions.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Scorpions, Sting In The Tail (0886975933013) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1640 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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