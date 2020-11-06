Виниловая пластинка Scorpions, Sting In The Tail (0886975933013)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|886975933013
|Исполнитель
|Scorpions
|Альбом (сингл)
|STING IN THE TAIL
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|19.03.2010
|A1
|Raised On Rock
|4:00
|A2
|Sting In The Tail
|3:12
|A3
|Slave Me
|2:45
|A4
|The Good Die Young
|5:14
|A5
|No Limit
|3:22
|A6
|Rock Zone
|3:17
|B1
|Lorelei
|4:32
|B2
|Turn You On
|4:23
|B3
|Let?s Rock!
|3:20
|B4
|SLY
|5:16
|B5
|Spirit Of Rock
|3:42
|B6
|The Best Is Yet To Come
|4:32
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