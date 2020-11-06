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Виниловая пластинка Electric Light Orchestra, All Over The World - The Very Best Of (0889853123513)

Артикул: 98811
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Виниловая Пластинка Electric Light Orchestra All Over The World - The Very Best Of
2 490 руб. 
3 300 руб. 
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+ 66 КэтКоинов
Артикул: 98811
В наличии
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Коллекция ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
filter_noneТовар входит в коллекцию ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889853123513
ИсполнительElectric Light Orchestra
Альбом (сингл)ALL OVER THE WORLD - THE VERY BEST OF
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза10.06.2016

Track List

A1Mr. Blue Sky5:02
A2Evil Woman4:11
A3Don't Bring Me Down4:03
A4Sweet Talkin' Woman3:47
A5Shine A Little Love4:11
B1Turn To Stone3:48
B2The Diary Of Horace Wimp4:16
B3Confusion3:41
B4Hold On Tight3:06
B5Livin' Thing3:31
C1Telephone Line4:39
C2All Over The World4:03
C3Wild West Hero4:40
C4Showdown4:11
C5Ma-Ma-Ma Belle3:37
D1Xanadu (New Version)3:21
D2Rockaria!3:12
D3Strange Magic4:07
D4Alright3:10
D5Rock 'N' Roll Is King (Single Edit)3:07


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Виниловая пластинка Electric Light Orchestra, All Over The World - The Very Best Of (0889853123513) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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