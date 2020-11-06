Виниловая пластинка Electric Light Orchestra, All Over The World - The Very Best Of (0889853123513)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889853123513
|Исполнитель
|Electric Light Orchestra
|Альбом (сингл)
|ALL OVER THE WORLD - THE VERY BEST OF
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|10.06.2016
|A1
|Mr. Blue Sky
|5:02
|A2
|Evil Woman
|4:11
|A3
|Don't Bring Me Down
|4:03
|A4
|Sweet Talkin' Woman
|3:47
|A5
|Shine A Little Love
|4:11
|B1
|Turn To Stone
|3:48
|B2
|The Diary Of Horace Wimp
|4:16
|B3
|Confusion
|3:41
|B4
|Hold On Tight
|3:06
|B5
|Livin' Thing
|3:31
|C1
|Telephone Line
|4:39
|C2
|All Over The World
|4:03
|C3
|Wild West Hero
|4:40
|C4
|Showdown
|4:11
|C5
|Ma-Ma-Ma Belle
|3:37
|D1
|Xanadu (New Version)
|3:21
|D2
|Rockaria!
|3:12
|D3
|Strange Magic
|4:07
|D4
|Alright
|3:10
|D5
|Rock 'N' Roll Is King (Single Edit)
|3:07
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