Виниловая пластинка Gilmour, David, Rattle That Lock (0888751232914)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751232914
|Исполнитель
|GILMOUR, DAVID
|Альбом (сингл)
|RATTLE THAT LOCK
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Буклет в комплекте
|Booklet
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|18.09.2015
|A1
|5 A.M.
|A2
|Rattle That Lock
|A3
|Faces Of Stone
|A4
|A Boat Lies Waiting
|A5
|Dancing Right In Front Of Me
|B1
|In Any Tongue
|B2
|Beauty
|B3
|The Girl In The Yellow Dress
|B4
|Today
|B5
|And Then...
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02.11.2018
вложен целый фотоальбом о записи диска
Недостатки:
нет
Комментарий:
шикарно оформлен! добавлен 16ти страничный альбом с текстами и фотографиями