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Виниловая пластинка Gilmour, David, Rattle That Lock (0888751232914)

(1)
Артикул: 98879
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Виниловая Пластинка Gilmour, David Rattle That Lock
2 230 руб. 
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 98879
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751232914
ИсполнительGILMOUR, DAVID
Альбом (сингл)RATTLE THAT LOCK
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
Буклет в комплектеBooklet
ЛэйблSony Music
Дата релиза18.09.2015

Track List

A15 A.M.
A2Rattle That Lock
A3Faces Of Stone
A4A Boat Lies Waiting
A5Dancing Right In Front Of Me
B1In Any Tongue
B2Beauty
B3The Girl In The Yellow Dress
B4Today
B5And Then...


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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02.11.2018
Достоинства:
вложен целый фотоальбом о записи диска

Недостатки:
нет

Комментарий:
шикарно оформлен! добавлен 16ти страничный альбом с текстами и фотографиями

Самовывоз невозможен
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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