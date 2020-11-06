Виниловая пластинка Doors, The, The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227986490
|Исполнитель
|DOORS, THE
|Альбом (сингл)
|THE SOFT PARADE (STEREO)
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|11.09.2009
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Tell All The People
|3:24
|A2
|Touch Me
|3:15
|A3
|Shaman's Blues
|4:45
|A4
|Do It
|3:01
|A5
|Easy Ride
|2:35
|B1
|Wild Child
|2:36
|B2
|Runnin' Blue
|2:27
|B3
|Wishful Sinful
|2:56
|B4
|The Soft Parade
|8:40
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв