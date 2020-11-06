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Виниловая пластинка Doors, The, The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490)

Артикул: 98769
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Виниловая Пластинка Doors, The The Soft Parade (Stereo) 180 gram/remastered
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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Артикул: 98769
В наличии
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Коллекция DOORS, THE
filter_noneТовар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE

БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227986490
ИсполнительDOORS, THE
Альбом (сингл)THE SOFT PARADE (STEREO)
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблWarner Music
Дата релиза11.09.2009
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Tell All The People3:24
A2Touch Me3:15
A3Shaman's Blues4:45
A4Do It3:01
A5Easy Ride2:35
B1Wild Child2:36
B2Runnin' Blue2:27
B3Wishful Sinful2:56
B4The Soft Parade8:40


Теги товара: The Doors.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Doors, The, The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) - стоимость товара 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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