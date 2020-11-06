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Виниловая пластинка Doors, The, Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537)

Артикул: 98762
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Виниловая Пластинка Doors, The Morrison Hotel (Stereo) 180 gram/remastered
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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Артикул: 98762
В наличии
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Коллекция DOORS, THE
filter_noneТовар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE

БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227986537
ИсполнительDOORS, THE
Альбом (сингл)MORRISON HOTEL (STEREO)
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблWarner Music
Дата релиза11.09.2009
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

Hard Rock Cafe

A1Roadhouse Blues4:08
A2Waiting For The Sun4:02
A3You Make Me Real2:54
A4Peace Frog2:51
A5Blue Sunday2:10
A6Ship Of Fools3:17

Morrison Hotel

B1Land Ho!4:14
B2The Spy4:21
B3Queen Of The Highway2:52
B4Indian Summer2:37
B5Maggie M'Gill4:21


Теги товара: The Doors.


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Виниловая пластинка Doors, The, Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) - этот товар вы можете купить по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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