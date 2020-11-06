Виниловая пластинка Doors, The, Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227986537
|Исполнитель
|DOORS, THE
|Альбом (сингл)
|MORRISON HOTEL (STEREO)
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|11.09.2009
|Ремастированное издание
|Remastered
Hard Rock Cafe
|A1
|Roadhouse Blues
|4:08
|A2
|Waiting For The Sun
|4:02
|A3
|You Make Me Real
|2:54
|A4
|Peace Frog
|2:51
|A5
|Blue Sunday
|2:10
|A6
|Ship Of Fools
|3:17
Morrison Hotel
|B1
|Land Ho!
|4:14
|B2
|The Spy
|4:21
|B3
|Queen Of The Highway
|2:52
|B4
|Indian Summer
|2:37
|B5
|Maggie M'Gill
|4:21
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