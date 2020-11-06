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Виниловая пластинка Doors, The, Strange Days (Stereo) (Remastered) (0081227986513)

Артикул: 98765
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Виниловая Пластинка Doors, The Strange Days (Stereo)
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 98765
В наличии
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Коллекция DOORS, THE
filter_noneТовар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE

БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227986513
ИсполнительDOORS, THE
Альбом (сингл)STRANGE DAYS (STEREO)
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза11.09.2009
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Strange Days3:05
A2You're Lost Little Girl3:01
A3Love Me Two Times3:23
A4Unhappy Girl2:00
A5Horse Latitudes1:30
A6Moonlight Drive3:00
B1People Are Strange2:10
B2My Eyes Have Seen You2:22
B3I Can't See Your Face In My Mind3:18
B4When The Music's Over11:00


Теги товара: The Doors.


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Виниловая пластинка Doors, The, Strange Days (Stereo) (Remastered) (0081227986513) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1670 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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