Виниловая пластинка Doors, The, Strange Days (Stereo) (Remastered) (0081227986513)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227986513
|Исполнитель
|DOORS, THE
|Альбом (сингл)
|STRANGE DAYS (STEREO)
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|11.09.2009
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Strange Days
|3:05
|A2
|You're Lost Little Girl
|3:01
|A3
|Love Me Two Times
|3:23
|A4
|Unhappy Girl
|2:00
|A5
|Horse Latitudes
|1:30
|A6
|Moonlight Drive
|3:00
|B1
|People Are Strange
|2:10
|B2
|My Eyes Have Seen You
|2:22
|B3
|I Can't See Your Face In My Mind
|3:18
|B4
|When The Music's Over
|11:00
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