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Виниловая пластинка Barrett, Syd, Opel (0825646310777)

Артикул: 98548
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Виниловая Пластинка Barrett, Syd Opel
1 530 руб. 
2 020 руб. 
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Артикул: 98548
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция BARRETT, SYD
filter_noneТовар входит в коллекцию BARRETT, SYD
БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646310777
ИсполнительBARRETT, SYD
Альбом (сингл)OPEL
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза27.06.2014

Track List

A1Opel
A2Clown & Jugglers
A3Rats
A4Golden Hair (Remake, Take 6)
A5Dolly Rocker
A6Word Song
A7Wined And Dined
B1Swan Lee (Silas Lang)
B2Birdie Hop
B3Let's Split
B4Lanky (Part One)
B5Wouldn't You Miss Me (Dark Globe)
B6Milky Way
B7Golden Hair (Take I)


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Barrett, Syd, Opel (0825646310777) – стоимость товара 1530 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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