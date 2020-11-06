Виниловая пластинка Barrett, Syd, Opel (0825646310777)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646310777
|Исполнитель
|BARRETT, SYD
|Альбом (сингл)
|OPEL
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|27.06.2014
|A1
|Opel
|A2
|Clown & Jugglers
|A3
|Rats
|A4
|Golden Hair (Remake, Take 6)
|A5
|Dolly Rocker
|A6
|Word Song
|A7
|Wined And Dined
|B1
|Swan Lee (Silas Lang)
|B2
|Birdie Hop
|B3
|Let's Split
|B4
|Lanky (Part One)
|B5
|Wouldn't You Miss Me (Dark Globe)
|B6
|Milky Way
|B7
|Golden Hair (Take I)
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