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Виниловая пластинка Bowie, David, Changesonebowie (40Th Anniversary) (0190295994082)

Артикул: 98595
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Виниловая Пластинка Bowie, David Changesonebowie (40Th Anniversary)
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 98595
В наличии
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Коллекция BOWIE, DAVID
filter_noneТовар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID

БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode190295994082
ИсполнительBOWIE, DAVID
Альбом (сингл)CHANGESONEBOWIE (40TH ANNIVERSARY)
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза20.05.2016

Track List

A1Space Oddity5:10
A2John, I'm Only Dancing2:43
A3Changes3:34
A4Ziggy Stardust3:13
A5Suffragette City3:20
A6The Jean Genie4:04
B1The Jean Genie5:58
B2The Jean Genie4:25
B3Young Americans5:07
B4Fame4:10
B5Golden Years3:55


Теги товара: David Bowie.


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Виниловая пластинка Bowie, David, Changesonebowie (40Th Anniversary) (0190295994082) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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