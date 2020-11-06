Виниловая пластинка Bowie, David, Changesonebowie (40Th Anniversary) (0190295994082)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|190295994082
|Исполнитель
|BOWIE, DAVID
|Альбом (сингл)
|CHANGESONEBOWIE (40TH ANNIVERSARY)
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|20.05.2016
|A1
|Space Oddity
|5:10
|A2
|John, I'm Only Dancing
|2:43
|A3
|Changes
|3:34
|A4
|Ziggy Stardust
|3:13
|A5
|Suffragette City
|3:20
|A6
|The Jean Genie
|4:04
|B1
|The Jean Genie
|5:58
|B2
|The Jean Genie
|4:25
|B3
|Young Americans
|5:07
|B4
|Fame
|4:10
|B5
|Golden Years
|3:55
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