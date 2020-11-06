Виниловая пластинка Depeche Mode, Delta Machine (0887654606310)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|887654606310
|Исполнитель
|Depeche Mode
|Альбом (сингл)
|DELTA MACHINE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|22.03.2013
|A1
|Welcome To My World
|4:56
|A2
|Angel
|3:58
|A3
|Heaven
|4:05
|A4
|Secret To The End
|5:12
|B1
|My Little Universe
|4:24
|B2
|Slow
|3:45
|B3
|Broken
|3:58
|B4
|The Child Inside
|4:16
|B5
|Soft Touch / Raw Nerve
|3:27
|C1
|Should Be Higher
|5:04
|C2
|Alone
|4:29
|C3
|Soothe My Soul
|5:22
|C4
|Goodbye
|5:03
|D1
|Long Time Lie
|4:23
|D2
|Happens All The Time
|4:20
|D3
|Always
|5:07
|D4
|All That's Mine
|3:24
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