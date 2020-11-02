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Сабельная пила Bosch PSA 900 E (06033A6000)

Артикул: 37895
Описание товара скоро будет готово,
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
12 020 руб. 
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+ 209 КэтКоинов
Артикул: 37895
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 004 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПила сабельная
Глубина пропила200 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность900 Вт
Скорость вращения2700 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Размер хода28 мм
Плавная регулировка скоростиесть
Подключение пылесосанет
Плавный пускнет
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см47
Ширина, см9
Высота, см16
Вес, кг3.5
Общие характеристики
Типсабельная
Конструкцияручная
Мощность900 Вт
Выходная мощность540 Вт
Работа с металломесть
Производительность
Размер хода28 мм
Число ходов в минуту2700
Дополнительная информация
Функции и возможностиплавная регулировка скорости
Вес3.5 кг


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Самовывоз невозможен
Сабельная пила Bosch PSA 900 E (06033A6000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12020 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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