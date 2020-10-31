Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF880M2

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|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 6 394 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|DeWalt
|Тип товара
|Гайковерт аккумуляторный
|Дополнительный аккумулятор
|есть
|Емкость аккумулятора
|4 А/ч
|Зарядное устройство в комплекте
|да
|Количество аккумуляторов
|2
|Количество скоростей работы
|1
|Лампа точечной подсветки
|есть
|Макс. количество ударов в минуту
|2300 уд/мин
|Максимальный крутящий момент
|203 Н/м
|Напряжение аккумулятора, В
|18
|Питание
|от аккумулятора
|Потребляемая мощность
|250 Вт
|Ударный механизм
|есть
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|Высота, см
|24
|Длина, см
|14.7
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