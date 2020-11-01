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Память для ноутбука DDR3 AMD 2Gb 1600MHz (R532G1601S1S-UO)

Артикул: 68316
Память оперативная SO-DIMM DDR3 2Gb AMD 1600MHz CL11 204-pin 1.5В (R532G1601S1S-UO)
1 030 руб. 
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Артикул: 68316
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAMD
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3
Тактовая частота1600 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)11
Вес, кг0.05
Форм-фактордля ноутбуков (SO-DIMM)
Напряжение питания1.5 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность12800 Мб/с
Память для ноутбука DDR3 AMD 2Gb 1600MHz (R532G1601S1S-UO)


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Память для ноутбука DDR3 AMD 2Gb 1600MHz (R532G1601S1S-UO) - по цене 1030 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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