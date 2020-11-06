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Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color представляет собой светодиодную панель из 900 светодиодов размером 26 x 17 см с регулируемой цветовой температурой, DMX-управлением, беспроводным пультом дистанционного управления, 4-лепестковыми шторками и возможностью питания от аккумуляторных батарей серии NP-F. Осветитель подходит для кино- и видеопроизводства, фотографии.

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